Головченко запустил производство холоднокатаного листа на заводе в Миорах

7 ноября, Миоры /Корр. БЕЛТА/. Сегодня с участием премьер-министра Романа Головченко запустили производство холоднокатаного листа на Миорском металлопрокатном заводе, передает корреспондент БЕЛТА.

Премьер отметил, что в работе предприятия задействованы технологии, которых до этого не было в стране.

"Значимо, что сегодня мы с собственником запустили производство холоднокатаного листа. Все технологические процессы на предприятии запущены. Завод энергоемкий, такие производства нужно развивать во всех регионах, ведь в стране начала работать атомная станция", - сказал Роман Головченко и подчеркнул, что предприятие в Миорах стало позитивным примером взаимодействия государства и частного инвестора.

Глава правительства ознакомился с ходом завершающих этапов реализации инвестпроекта. Ему рассказали о планах развития завода и рынках сбыта продукции.

Роман Головченко на производстве

Производственная мощность миорского завода на первом этапе составит 50 тыс. т холоднокатаного листа в год и 150 тыс. т белой жести. На втором производительность вырастет до 240 тыс. т. Беларусь в год потребляет до 30 тыс. т жести, поэтому большая часть продукции будет экспортироваться. В завод вложено более 360 млн евро. Это инвестиции из Беларуси, ЕС и России. На всю мощь предприятие должно заработать в декабре.

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Фото Александра Хитрова