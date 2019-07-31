Производство лекарств против ВИЧ и гепатитов по индийским технологиям откроют в Беларуси в 2020 году

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новое производство инновационных препаратов для лечения социально значимых заболеваний по индийской технологии откроют в Беларуси в 2020 году. Сегодня на территории государственного предприятия "Академфарм" НАН Беларуси состоялась церемония закладки капсулы в фундамент будущего здания, передает корреспондент БЕЛТА.
Создание этого производства лекарств предполагает освоение новых технологических приемов: сухого гранулирования, получение многослойных таблеток. Достигнута договоренность о локализации на территории Беларуси производства эффективных и безопасных препаратов для лечения социально значимых заболеваний: ВИЧ-инфекций, гепатитов В и С, болезни Альцгеймера, артериальной легочной гипертензии.
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