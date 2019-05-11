Производство лука в Беларуси позволяет обеспечить потребности страны и экспортировать его - Минсельхозпрод

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодное производство репчатого лука в Беларуси позволяет в полном объеме обеспечить потребности страны и иметь свободные ресурсы для поставки на экспорт, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

В некоторых источниках появилась информация о нехватке белорусского лука в продаже. Комментируя эту информацию, в министерстве подчеркнули, что задание по закладке лука в стабфонды в прошлом году было выполнено в полном объеме. "В 2018 году в хозяйствах всех категорий (включая население) производство репчатого лука составило 215,7 тыс. т, из них в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах - 41,3 тыс. т. Для обеспечения населения этой продукцией в стабилизационные фонды на межсезонный период 2018/2019 года заложено 11,7 тыс. т (100% к заданию и 93,6% к уровню 2017/2018 года)", - рассказали в пресс-службе.

Помимо стабфондов, лук хранится в сельхозорганизациях (в специализированных хранилищах). По данным на 2 мая, в хранилищах сельхозорганизаций (без учета стабфондов) имеется 109 т репчатого лука, поставка которого осуществляется в торговые сети и прочим покупателям преимущественно по прямым договорам. "Минсельхозпрод ежегодно информирует все заинтересованные структуры о необходимости заключения договоров на выращивание и поставку этой продукции", - отметили в пресс-службе.

Произведенная в прошлом году продукция позволила обеспечить потребности промышленной переработки, а также осуществить экспортные поставки. По информации Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений, с 1 января по 2 мая 2019 года на экспорт направлено 10,9 тыс. т репчатого лука урожая 2018 года, что выше уровня предыдущего года в 3,3 раза.-0-