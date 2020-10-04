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Экономика
04 октября 2020, 19:45

Производство молока и мяса в Беларуси достигло серьезных промышленных основ - Брыло

Фото из архива
Фото из архива

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство молока и мяса в Беларуси достигло серьезных промышленных основ. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игорь Брыло в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, передает корреспондент БЕЛТА.

"На сегодняшний день Беларусь занимает первое место в мире по такому показателю, как производство молока на душу населения, 786 кг молока на одного человека - это лучший результат в мире. По таким позициям, как масло сливочное, творог, сыр, сухое молоко, сухая молочная сыворотка мы входим в пятерку лучших экспортеров. Мы уже вышли на такой уровень производства, как 7,5 млн. т молока в год, и практически более 60% продаем на экспорт", - отметил замминистра. По его словам, продовольственная задача в этом направлении в стране уже решена давно, сейчас задача отрасли - выходить на новые рынки. "Что касается стратегии, то она достаточно амбициозная. На ближайшую пятилетку нам надо добавить более 2 млн. т молока, это на самом деле очень серьезная задача", - добавил Игорь Брыло.

"По производству мяса, а это касается мяса свинины, крупнорогатого скота, птицы, яиц, мы однозначно прибавим к уровню прошлого года - от 3% до 7% в зависимости от вида производства. Показатель по экспорту мы однозначно перевыполним, у нас будут достаточно хорошие цифры, будем подходить к $6 млрд. За этот год мы уже расширили до 101 страны мира экспорт нашей продукции. Надо признать, что производство молока и мяса достигло очень серьезных и существенных промышленных основ", - рассказал заместитель министра.

При этом Игорь Брыло подчеркнул, что необходимо развивать и другие отрасли, которые занимают меньшую позицию в экономике агропромышленного комплекса страны. "Например, у нас около 2 тыс. племенных лошадей в стране. Также надо сделать упор на развитие ценных видов рыб. Сейчас очень активно начали заниматься и предлагать на хорошем государственном уровне определенную программу по развитию овцеводства и козоводства. Фермерам этой отраслью надо обязательно заняться, это очень интересно. "Агрокомбинат Дзержинский" начинает строительство индейкофабрики в Копыльском районе. То есть мы работаем над новыми видами продукции", - сообщил замминистра.-0-

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