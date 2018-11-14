Производство молока в Беларуси в два с лишним раза превышает внутреннюю потребность

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство молока в Беларуси превышает внутреннюю потребность более чем в два раза. Об этом сообщил сегодня во время круглого стола по вопросам обеспечения продовольственной безопасности заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.

Замминистра отметил, что, согласно международным оценкам, по уровню продовольственной безопасности Беларусь характеризуется как страна, которая обеспечивает доступность продовольствия. "Продовольственная безопасность в Беларуси обеспечивается в полной мере. Более того, по таким позициям, как яйцо, мясо, молоко, уровень самообеспечения страны в 1,3-2,3 раза превышает потребность", - сказал Игорь Брыло. Например, за 2017 год уровень самообеспечения по молоку составил 235,4%.

По производству абсолютного большинства видов сельскохозяйственной продукции на душу населения Беларусь существенно превосходит аналогичные показатели других стран СНГ. Так, в прошлом году на душу населения было произведено 675 кг картофеля (для сравнения: в России - 201 кг, Казахстане - 197 кг), 127 кг мяса (в России - 71 кг, Казахстане - 56 кг), 771 кг молока (в Казахстане - 303 кг, России - 212 кг).

Особую роль в обеспечении продбезопасности играет производство продукции животноводства. "Взвешенная политика государства в развитии агропромышленного комплекса, а также модернизация производственных мощностей животноводческих объектов позволили обеспечить тот уровень производства продукции, который позволяет удовлетворять как потребности внутреннего рынка молочной и мясной продукции, так и наращивать экспорт", - заключил замминистра.-0-