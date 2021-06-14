Производство продукции легпрома Беларуси в январе-мае возросло почти на 6%

14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем производства продукции легпрома в январе - мае 2021 года составил Br1,8 млрд (плюс 5,8% в сопоставимых ценах к январю - маю прошлого года), сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Производство продукции отрасли в 2020 году увеличилось на 12,2% (в сопоставимых ценах к 2015 году) до Br3,8 млрд. Удельный вес Витебской области в объеме промпроизводства - 23,5%, Брестской - 15,5%, Гродненской - 15,4%, Могилевской - 13,8%, Гомельской - 9,4%, Минской - 9,9% и Минска - 12,5%.

В минувшем году произведено 870,7 млн кв.м нетканых материалов и изделий из них (кроме одежды), 67,1 млн кв.м хлопчатобумажных и 28,2 млн кв.м льняных тканей, 20,3 млн кв.м ковров и ковровых изделий, 5,8 млн штук постельного и 5,2 млн штук туалетного и кухонного белья, 143,8 млн пар чулочно-носочных и 44,5 млн штук трикотажных изделий, 527 тыс. штук женских и мужских сумок.

Товары белорусских производителей пользуется спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынке. За январь - апрель текущего года экспортировано продукции на $476,6 млн (плюс 20,6% к аналогичному периоду 2020 года) в 83 страны мира.

В сфере легкой промышленности трудятся более 85 тыс. человек, из которых 79% - женщины, задействовано около 2 тыс. организаций, обеспечивающих более 3% всего объема промышленного производства. Отечественные предприятия легкой индустрии специализируются на выпуске хлопчатобумажных и льняных тканей, тканей из химических волокон, ковров и ковровых изделий, кожевенных товаров, обуви, одежды, корсетных и чулочно-носочных изделий и другой продукции.

Основные производители в отрасли - Оршанский льнокомбинат, Барановичское производственное хлопчатобумажное объединение, "Камволь", "СветлогорскХимволокно", "Моготекс", Минское производственное кожевенное объединение, "Белвест", "Марко", "Элема", "Коминтерн", "Свiтанак", "Марк Формэль", "Милавица", "Конте Спа", "Витебские ковры", "Ковры Бреста" и другие.

Ежегодно во второе воскресенье июня в Беларуси отмечается День работников легкой промышленности.-0-