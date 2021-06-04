Производство резонаторов для научных ускорительных комплексов планируют создать в Беларуси

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируется создать производство сверхпроводящих резонаторов для научных ускорительных комплексов. Об этом шла речь на встрече председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина и директора Объединенного института ядерных исследований в Дубне (ОИЯИ) Григория Трубникова, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

Кроме того, в ближайшее время планируется также согласовать концепцию научно-технической программы Союзного государства "Ускорительный комплекс на основе сверхпроводящих резонаторов ("Ускоритель-СПР").

"Эта работа - важный пример глубокого научно-технического сотрудничества ученых Беларуси и ОИЯИ. Полученные результаты в ближайшей перспективе станут основой для новых двусторонних проектов и создания высокотехнологичного производства в нашей стране. Тем самым Беларусь войдет в элитарный клуб стран, способных производить подобные уникальные устройства", - подчеркнул Александр Шумилин.

Он также отметил, что, участвуя в мегасайенс-проекте NICA, Физико-технический институт НАН Беларуси и Институт ядерных проблем БГУ выполняют заказы Объединенного института ядерных исследований на разработку и поставку механических конструкций и изделий, а также серийных партий заказных печатных плат, интегральных микросхем и систем низковольтного питания, газовых детекторов. А для экспериментов на Большом адронном коллайдере поставляются серийные партии печатных плат и панелей охлаждения прототипа калориметра.

"Динамика экспортных поставок указывает на высокую эффективность нашей работы. Только за первый квартал текущего года белорусскими учреждениями и предприятиями заключено контрактов с Объединенным институтом ядерных исследований на сумму свыше $600 тыс. По итогам года запланированный объем экспорта научно-технической продукции, товаров и услуг по заказам института в Дубне составит около $2 млн", - отметил председатель ГКНТ.

Объединенный институт ядерных исследований - международная межправительственная научно-исследовательская организация, созданная в целях объединения усилий, научного и материального потенциала государств-членов для изучения фундаментальных свойств материи. Членами ОИЯИ сегодня являются 18 государств, в том числе Беларусь. Полномочный представитель Беларуси в ОИЯИ - председатель ГКНТ Александр Шумилин.-0-