Производство сельхозпродукции в Беларуси снизилось в январе-ноябре на 3,5%

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции сельского хозяйства в январе-ноябре 2018 года в хозяйствах всех категорий составило Br18,1 млрд, или в сопоставимых ценах 96,5% к уровню января-ноября 2017-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельхозорганизациях выращено скота и птицы в живом весе 1 576,9 тыс. т (99,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года), молока произведено 6 474,4 тыс. т (100,8%).

В текущем году сельскохозяйственные организации заготовили 11,6 млн т единиц кормов, из которых 8,4 млн т - корма из трав.

На 1 декабря в сельхозорганизациях республики численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн голов, в том числе коров - 1,4 млн.-0-