Производство сельхозпродукции в Беларуси снизилось в январе-октябре на 2,5%

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции сельского хозяйства в январе-октябре 2018 года в хозяйствах всех категорий составило Br17,1 млрд, или в сопоставимых ценах 97,5% к уровню января-октября 2017-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельхозорганизациях произведено продукции на Br13,6 млрд, или в сопоставимых ценах 97,1% к аналогичному периоду прошлого года.

На 1 ноября в сельхозорганизациях страны накопано 756,8 тыс. т картофеля при средней урожайности 264 ц/га, собрано 154,8 тыс. т овощей при урожайности 245 ц/га. Озимые зерновые на зерно и зеленый корм под урожай 2019 года посеяны на площади 1 582,8 тыс. га, или на 4,9% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Заготовлено 11,4 млн т кормовых единиц кормов, из них кормов из трав - 8,2 млн т. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 26,2 ц кормовых единиц, из них кормов из трав - 25,7 ц.

Выращено скота и птицы в живом весе 1 437,4 тыс. т (99,9% к уровню соответствующего периода предыдущего года), молока произведено 5 939,9 тыс. т (100,7%).

На 1 ноября в сельхозорганизациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн голов, в том числе коров - 1,4 млн голов.-0-