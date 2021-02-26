26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство сельхозпродукции в Беларуси в 2021 году планируют увеличить не менее чем на 2,4%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко во время итогового заседания коллегии Минсельхозпрода, передает корреспондент БЕЛТА.

"Подходы и основные параметры развития организаций АПК на 2021 год уже определены. В частности, правительством предусматривается рост экспортных поставок на 4,3%. Имеющийся производственный потенциал при грамотном и эффективном его использовании позволит обеспечить рост валовой продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий не менее чем на 2,4%, в том числе в сельскохозяйственных организациях - на 2,9%, промышленного производства - на уровне 2%", - сказал Иван Крупко.

Министр также обозначил основные задачи, которые нужно решить в 2021 году. "Нужно восстановить севооборотную систему в соответствии с рекомендациями НАН Беларуси и Минсельхозпрода, внедрить прогрессивные технологии, ориентированные на наибольшую отдачу сортов. Необходимо получить не менее 8,7 млн т зерна, 730 тыс. т рапса, 5 млн т сахарной свеклы", - подчеркнул он.

Иван Крупко обратил внимание на необходимость на основе совершенствования кормопроизводства обеспечить полноценное кормление скота в соответствии с требованиями регламентов под планируемую продуктивность. Он также считает, что нужно активизировать комплектование молочно-товарных комплексов высокопродуктивным поголовьем.

"Для дальнейшей модернизации производств выработаны подходы по финансированию эффективных инвестиционных проектов, имеющих особую значимость для экономического развития АПК, с государственной поддержкой за счет кредитов банков и ОАО "Банк развития". Для этого облисполкомам необходимо активно начать работу по подготовке бизнес-планов, проектной документации инвестиционных проектов и своевременному направлению их в банки для рассмотрения возможности кредитования", - добавил министр.-0-