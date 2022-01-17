Производство сельхозпродукции в Беларуси в 2021 году снизилось на 4,2%

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции села в 2021 году в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) составило Br25 млрд, или в сопоставимых ценах 95,8% к уровню 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br21,1 млрд, или в сопоставимых ценах 96,8% к уровню предыдущего года.

Наибольший удельный вес в общем объеме производства продукции сельского хозяйства занимают Минская (26,1%) и Брестская (20,5%) области, далее следуют Гродненская (16,6%), Гомельская (13,2%), Витебская (11,9%) и Могилевская (11,6%).

В хозяйствах всех категорий произведено 1786,7 тыс. т скота и птицы в живом весе, 7819,7 тыс. т молока, 3530,8 млн яиц. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,1% республиканского объема производства скота и птицы в живом весе, 97% молока и 85% яиц.-0-