Производство сельхозпродукции в Беларуси в I квартале снизилось на 0,6%

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции сельского хозяйства в январе-марте в хозяйствах всех категорий составило Br2568,5 млн, или в сопоставимых ценах 99,4% к уровню соответствующего периода 2018 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 446,7 тыс. т, молока - 1736,7 тыс. т, яиц получено 840,9 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,3% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,5% молока и 89,8% производства яиц.

На 1 апреля 2019 года в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн голов, в том числе коров - 1,4 млн. Поголовье свиней составило 2,5 млн.-0-