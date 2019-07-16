Производство сельхозпродукции в Беларуси в I полугодии выросло на 0,2%

16 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции сельского хозяйства в первом полугодии 2019 года в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) составило Br6,2 млрд, или в сопоставимых ценах 100,2% к январю-июню 2018-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельхозорганизациях в первом полугодии произведено продукции на Br6 млрд, или в сопоставимых ценах 100,5% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

Производство скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 888,8 тыс. т, молока - 3 661,3 тыс. т, яиц - 1 775,2 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,8% общего объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,5% молока и 82,9% производства яиц.

В Беларуси продолжаются работы по заготовке кормов. На 1 июля 2019 года в сельхозорганизациях заготовлено 2,4 млн т кормовых единиц травяных кормов, или 106,4% к аналогичной дате 2018 года. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота заготовлено 7,6 ц кормовых единиц (на 1 июля 2018 года - 7,1 ц).

На 1 июля 2019 года в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн голов, в том числе коров - 1,4 млн голов. Численность свиней составила 2,5 млн голов.-0-