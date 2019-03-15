Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-феврале снизилось на 0,6%

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции сельского хозяйства в январе-феврале в хозяйствах всех категорий составило Br1664,5 млн, или в сопоставимых ценах 99,4% к уровню соответствующего периода 2018 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 293,8 тыс. т, молока - 1127,6 тыс. т, яиц получено 546,7 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,1% объема производства скота и птицы (в живом весе), 97,6% молока и 90,8% производства яиц.
На 1 марта 2019 года в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн голов, в том числе коров - 1,4 млн. Поголовье свиней составило 2,5 млн.-0-
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