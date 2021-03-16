Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-феврале снизилось на 1%

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции села в хозяйствах всех категорий (в сельхозорганизациях, фермерских хозяйствах, хозяйствах населения) в январе-феврале 2021 года составило Br2,067 млрд, или в сопоставимых ценах 99% к уровню аналогичного периода 2020-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В хозяйствах всех категорий произведено 295,2 тыс. т скота и птицы в живом весе, 1,211 млн т молока, яиц получено 535,7 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,9% объема производства скота и птицы в живом весе, 98,2% молока и более 92% яиц.
На 1 марта в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, в том числе 1,4 млн коров. Численность свиней составила 2,6 млн.-0-