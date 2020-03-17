Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-феврале выросло на 6%

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в январе-феврале 2020 года составило Br1 881,7 млн и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019-го в сопоставимых ценах на 6%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельхозорганизациях за два месяца произведено продукции на Br1 821,6 млн, или в сопоставимых ценах на 6,6% больше, чем в соответствующем периоде предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено 308,2 тыс. т скота и птицы в живом весе (на 5% больше, чем в январе-феврале 2019-го), в том числе в сельхозорганизациях - 294,8 тыс. т. Молока в хозяйствах получено 1200,7 тыс. т (на 6,5% больше), в том числе в сельхозорганизациях - 1176,4 тыс. т.

На 1 марта 2020 года в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн голов (99,1% к уровню 1 марта 2019 года), в том числе коров - 1,4 млн (100,2%). Численность свиней составила 2,6 млн голов, что на 3% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.-0-