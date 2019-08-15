Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-июле выросло на 5,6%

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции в январе-июле в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) составило Br9,2 млрд и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2018 года в сопоставимых ценах на 5,6%. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельхозорганизациях за семь месяцев произведено продукции на Br8,8 млрд, или в сопоставимых ценах на 6,5% больше, чем в январе-июле предыдущего года.

Производство скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 1036,4 тыс. т, молока - 4326,9 тыс. т, яиц - 2079,5 млн штук. На долю сельхозорганизаций приходится 95,9% общего объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,3% молока и 81,4% производства яиц.

Численность крупного рогатого скота в сельхозорганизациях на 1 августа 2019 года составила 4,3 млн голов, в том числе коров - 1,4 млн голов. Численность свиней - 2,5 млн голов.

В Беларуси продолжаются работы по уборке зерновых и заготовке кормов.-0-