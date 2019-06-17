Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-мае снизилось на 1,3%

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции сельского хозяйства в январе-мае 2019 года в хозяйствах всех категорий составило Br4,7 млрд, или в сопоставимых ценах 98,7% к уровню января-мая 2018 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
В хозяйствах разных категорий произведено 742,1 тыс. т скота и птицы (в живом весе), получено 3007 тыс. т молока, 1465,1 млн яиц. При этом на долю сельхозорганизаций приходится 95,6% общего производства скота и птицы, 96,8% - молока и 85,3% - яиц.
На 1 июня этого года в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,3 млн голов, в том числе коров - 1,4 млн. Поголовье свиней составило 2,5 млн.-0-
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