Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-мае выросло на 4,1%

16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в январе - мае составило Br5,2 млрд и увеличилось по сравнению с аналогичным периодом 2019-го в сопоставимых ценах на 4,1%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельхозорганизациях за пять месяцев произведено продукции на Br5,1 млрд, в сопоставимых ценах на 4,6% больше, чем в соответствующем периоде 2019 года.

В хозяйствах всех категорий произведено 777 тыс. т скота и птицы в живом весе (на 4,8% больше, чем в январе - мае 2019-го), в том числе в сельхозорганизациях - 746,8 тыс. т.

Молока в хозяйствах получено 3161,2 тыс. т (на 5,1% больше), в том числе в сельхозорганизациях - 3075,4 тыс. т.

На 1 июня в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн голов (99,1% к уровню 1 июня 2019 года), в том числе коров - 1,4 млн (на 0,2% больше). Численность свиней - 2,6 млн голов, что на 4,5% больше, чем на соответствующую дату 2019 года.-0-