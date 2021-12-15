Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-ноябре снизилось на 4,4%

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции села в январе-ноябре в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) составило Br23,7 млрд, или в сопоставимых ценах 95,6% к уровню аналогичного периода 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на Br19,8 млрд, или в сопоставимых ценах 96,6% к уровню соответствующего периода предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено 1,6 млн т скота и птицы в живом весе, 7,1 млн т молока, получено 3229,4 млн яиц. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,4% объема производства скота и птицы в живом весе, 96,9% молока и 84,4% яиц.

На 1 декабря 2021 года в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,1 млн голов крупного рогатого скота, в том числе 1,4 млн коров. Численность свиней составила 2,3 млн.

В текущем году сельскохозяйственные организации заготовили 13,5 млн т кормовых единиц кормов, из них кормов из трав - 9,3 млн т. В расчете на условную голову для общественного поголовья скота кормов заготовлено 32,9 ц кормовых единиц, кормов из трав - 29,9 ц.-0-