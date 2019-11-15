Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-октябре выросло на 2%

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции в январе-октябре 2019 года в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) составило Br18,7 млрд и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом 2018 года в сопоставимых ценах на 2%. Об этом сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельскохозяйственных организациях за десять месяцев произведено продукции на Br15,2 млрд, или в сопоставимых ценах на 3,1% больше, чем в январе-октябре 2018 года.

Производство скота и птицы (в живом весе) в хозяйствах всех категорий составило 1495,8 тыс. т, молока - 6215,7 тыс. т, яиц - 2968 млн штук.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,8% общего объема производства скота и птицы (в живом весе), 96,1% молока и 81,3% производства яиц.

Численность крупного рогатого скота в сельскохозяйственных организациях на 1 ноября 2019 года составила 4,2 млн голов, в том числе коров - 1,4 млн. Свиней было 2,6 млн голов.-0-