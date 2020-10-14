14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе-сентябре выросло на 4,9%, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко во время VI Экспортного форума "Беларусь молочная", передает корреспондент БЕЛТА.

"2020 год выдался непростым в связи с пандемией и другими вызовами, но аграрный сектор нашей страны сработал стабильно. По результатам работы за 9 месяцев производство продукции во всех категориях хозяйств составило 104,9% к аналогичному периоду прошлого года, в сельхозорганизациях - 107,8%. Растениеводство приросло на 11%, животноводство - на 5,3%. Молочная отрасль сработала с ростом на 5,7%", - сказал Иван Крупко.

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