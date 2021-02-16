Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе выросло на 0,2%

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сельхозорганизациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в январе 2021 года составило Br1,067 млрд, или в сопоставимых ценах 100,2% к уровню аналогичного периода 2020-го, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В хозяйствах всех категорий произведено 150,4 тыс. т скота и птицы в живом весе, 635 тыс. т молока, яиц получено 285,3 млн штук. На долю сельскохозяйственных организаций приходится 95,6% объема производства скота и птицы в живом весе, 98,2% молока и более 93% яиц.

На 1 февраля в сельскохозяйственных организациях насчитывалось 4,2 млн голов крупного рогатого скота, в том числе 1,4 млн коров. Численность свиней составила 2,6 млн.-0-