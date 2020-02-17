Производство сельхозпродукции в Беларуси в январе выросло на 4,5%

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий (сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) в январе 2020 года составило Br957,3 млн и увеличилось по сравнению с январем 2019-го в сопоставимых ценах на 4,5%, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

В сельхозорганизациях в январе произведено продукции на Br924 млн, или в сопоставимых ценах на 4,9% больше, чем в соответствующем месяце предыдущего года.

В хозяйствах всех категорий произведено 158 тыс. т скота и птицы в живом весе (на 3,5% больше, чем в январе 2019-го), в том числе в сельхозорганизациях - 150,6 тыс. т. Молока в хозяйствах получено 615,7 тыс. т (на 4,9% больше), в том числе в сельхозорганизациях - 603,5 тыс. т.

На 1 февраля 2020 года в сельскохозяйственных организациях численность крупного рогатого скота составила 4,2 млн голов (99,2% к уровню 1 февраля 2019 года), в том числе коров - 1,4 млн (100,3%). Численность свиней составила 2,5 млн голов, что на 2,7% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года.-0-