10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Производство сельхозпродукции в ЕАЭС за четыре года выросло на 11%. Об этом заявил ​​директор департамента агропромышленной политики ЕЭК Армен Арутюнян во время пленарного заседания делового форума на 26-й Международной специализированной оптовой выставке-ярмарке "Продэкспо", передает корреспондент БЕЛТА.

"Реализуемая в странах ЕАЭС политика по импортозамещению и повышению конкурентоспособности продукции, работа по углублению интеграционных процессов привели к определенным положительным результатам. За последние четыре года сельхозпроизводство в целом по союзу приросло на 11% и составило $120 млрд. Внешняя торговля вышла на качественно новый уровень. Основная наша задача для сохранения заданных темпов развития сельского хозяйства - не допустить возникновения барьеров, перебоев во взаимной торговле и дефицита продовольствия", - сказал Армен Арутюнян.

Выставка-ярмарка "Продэкспо" проходит в Минске с 10 по 13 ноября. Во время выставки организован деловой форум "Стратегические перспективы развития пищевой промышленности Беларуси", который собрал представителей заинтересованных ведомств, руководителей ведущих предприятий продовольственной сферы. Запланированы также конгресс производителей и торговых сетей, дегустационный конкурс, кулинарный кубок и профессиональный форум хлебопеков и кондитеров "Международный хлебный салон". В программе и презентации, мастер-классы, интерактивные шоу.-0-