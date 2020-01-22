Производство топливных пеллет из льнокостры запущено в Орше

22 января, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. КУП "Оршатеплосети" запустило производство топливных пеллет из льнокостры, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Петр Гишкелюк.

Проект реализован по указу №506 "О развитии Оршанского района" за счет собственных средств предприятия и привлеченных кредитов банков. Объем инвестиций составил свыше Br320 тыс. Оборудование литовского производителя установлено в реконструированном цехе на базе бывшего здания завода железобетонных изделий. Мощность линии составляет до 1,5 т продукции в час. В дальнейшем есть возможность повысить ее производительность в два раза. Сырье предприятие намерено приобретать на Ореховском, Дубровенском (Витебская область), Горецком и Шкловском (Могилевская область) льнозаводах, которые расположены в радиусе 50 км.

"Оборудование работает с первых чисел января пока в односменном режиме. За это время мы провели его обкатку, сделали паспорт качества продукции. Сейчас готовится полный пакет документов, необходимый для вывода продукции на экспорт", - отметил Петр Гишкелюк.

Для обеспечения собственных потребностей предприятию необходимо 200-210 т пеллет в месяц. С учетом того, что возможности оборудования позволяют выпускать ежемесячно до 300 т продукции при двухсменном режиме работы, "Оршатеплосети" ищет потенциальных партнеров, в том числе зарубежных, для реализации остального объема. "Пеллеты из льнокостры являются экологически чистым видом продукции, а потому могут использоваться в качестве туалетных наполнителей и экоподстилки для животных. Мы рассматриваем это направление как альтернативное, тем более что для его организации не требуется существенных затрат. Интерес к нашей продукции уже проявило одно из датских предприятий", - добавил руководитель.

Реализация инвестпроекта позволила оршанскому предприятию создать пять рабочих мест, а также снизить себестоимость затрат на топливо для котельных, входящих в его состав.-0-