Производство в Беларуси оборудования для российских судов возобновят в ближайшее время

14 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Беларуси планируется возобновить производство оборудования для российского судостроения, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
"Департамент промышленной политики ЕЭК дал старт кооперационному проекту по производству камбузного оборудования для судов. Ожидается, что в ближайшее время возродятся поставки белорусской техники, изготовленной по российским технологическим документам, на российские суда", - отметили в пресс-службе.
По данным ЕЭК, российское АО "ЦНИИ "Курс" и белорусское ОАО "Торгмаш" начали активные переговоры по реализации этого проекта. Кроме того, АО "ЦНИИ "Курс" и ОАО "Гродненский завод торгового машиностроения" обговорили возможности возобновления в ближайшее время совместных разработок и производства камбузного оборудования для судов.-0-