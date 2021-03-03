Производство вакцины от COVID-19 станет ключевым кооперационным проектом в ЕАЭС - ЕЭК

3 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Производство вакцины от COVID-19 станет ключевым кооперационным проектом в Евразийском экономическом союзе. Об этом сегодня на брифинге сообщила помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Во-первых, совместное массовое производство вакцины против коронавируса, - сказала Ия Малкина, отвечая на вопрос о том, какие проекты станут ключевыми в интеграционной кооперации "пятерки". - Вопрос сейчас активно прорабатывается комиссией. Был подготовлен ряд предложений, некоторые уже реализуются. В Казахстане на базе Карагандинского фармацевтического кластера запущено производство российской вакцины "Спутник V" - уже выпущено 90 тыс. доз (на конец января). В Беларуси в ближайшее время должно начаться производство российской вакцины".

По словам Ии Малкиной, промышленный блок ЕЭК обсуждает с Российским фондом прямых инвестиций вовлечение в развитие совместных производств фармпроизводителей Армении и Кыргызстана. "Евразийский банк развития выразил готовность оказать содействие в финансировании проектов по совместному производству вакцины", - отметила она.

Вторым важным кооперационным проектом представитель ЕЭК назвала разработку межгосударственной программы по электроэнергетике. "Она будет нацелена на решение двух задач: развитие распределенной энергетики на территориях наших стран, развитие зеленой энергетики и переход на экологически чистые методы генерации электроэнергии, - пояснила Ия Малкина. - К слову, подробнее с межгоспрограммой можно ознакомиться на правовом портале ЕАЭС. До 18 марта будет проходить общественное обсуждение связанных с ней документов".-0-