Прокачка нефти через Польшу останавливалась из-за повреждения линии электропередачи

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокачка нефти из Беларуси в Польшу приостанавливалась из повреждения линии электропередачи. Об этом со ссылкой на представителя пресс-службы польской компании - оператора нефтепроводов PERN Катажину Красиньскую сообщает ТАСС.

Сегодня утром была повреждена линия электропередачи, питающая сырьевую базу в Мишевце Стшалковском. "Результатом этой ситуации стало кратковременное прекращение прокачки нефти на северном участке между Гданьском и Плоцком, а также сокращение откачки на восточном участке. Также были временно приостановлены поставки нефти из Беларуси", - отметила Красиньская.

В тот момент сырье поставлялось на нефтеперерабатывающий завод в Плоцке.

Сейчас поставка электроэнергии восстановлена. "Поддерживается непрерывность работы системы", - информировала представитель компании.

Как сообщалось, транзит нефти в Польшу через Беларусь по магистральному нефтепроводу Мозырь - Брест был возобновлен после временной приостановки. Ранее Польша из-за технических проблем на польской стороне попросила приостановить транспортировку нефти по нему.

Нефтепровод Мозырь - Брест является частью магистрального нефтепровода "Дружба" и используется для транзита российской нефти в Польшу и далее в страны Европы.-0-