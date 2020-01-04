Прокачка нефти на белорусские НПЗ возобновлена - "Белнефтехим"

4 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокачка нефти на белорусские НПЗ возобновлена, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сегодня в 17.05 уже включены насосные агрегаты и начинает осуществляться поставка нефти в направлении ОАО "Нафтан". По мере оформления маршрутных поручений объем будет добавляться и будут поставки в том числе для Мозырского НПЗ", - сказал Владимир Сизов.

Зампред "Белнефтехима" уточнил, что сегодня до конца суток будет прокачано 6 тыс. т.

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Румас и Медведев обсудили ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ "В ходе разговора стороны обсудили ситуацию с поставками нефти на белорусские НПЗ, а также другие вопросы интеграционного взаимодействия", - сообщили в пресс-службе белорусского правительства.

Беларусь договорилась с РФ о поставке первой партии нефти по цене без премии Объем сырья, ожидающегося к поставке в ближайшее время, а также накопленные ресурсы позволят обеспечить безостановочную работу отечественных нефтеперерабатывающих заводов в январе 2020 года.

Стоимость нефти для белорусских НПЗ с учетом налогового маневра вырастет более чем на $20 за тонну - "Белнефтехим" При указанных условиях для обеспечения стабильной работы белорусской нефтеперерабатывающей отрасли концерн "Белнефтехим", продолжая принятую стратегию поэтапного изменения цен на моторное топливо, принял решение об увеличении розничных цен на АЗС с 5 января на 1 копейку.

"Белнефтехим" рассчитывает в январе возобновить экспорт нефтепродуктов "Мы рассчитываем, что к концу января - по крайней мере, это оптимистичный сценарий - все возможные ограничения будут сняты", - отметил заместитель председателя концерна Владимир Сизов.