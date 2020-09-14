Прокуратура определяет негативные экономические последствия забастовки на "Беларуськалии"

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура устанавливает негативные экономические последствия забастовки на ОАО "Беларуськалий", сообщил журналистам прокурор Минской области Сергей Хмарук, передает корреспондент БЕЛТА.

"В связи с решением Минского областного суда о признании незаконной забастовки, начатой работниками ОАО "Беларуськалий" 17 августа, прокуратура области проводит работу, направленную на установление негативных экономических последствий, которые повлекла забастовка. Выясняется размер причиненного ущерба", - сказал Сергей Хмарук.

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