"Промагролизинг" за 2021 год закупил для нужд субъектов хозяйствования более 6,8 тыс. единиц техники и оборудования

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Промагролизинг" за 2021 год в рамках указа Президента закупило более 6,8 тыс. единиц техники и оборудования для нужд субъектов хозяйствования Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства промышленности.

С 2015 года одним из наиболее важных направлений деятельности "Промагролизинга" является предоставление техники и оборудования в лизинг в рамках реализации указа от 2 апреля 2015 года №146 "О финансировании закупки современной техники и оборудования". "В течение 2021 года ОАО "Промагролизинг" в рамках данного документа закупило более 6,8 тыс. единиц техники и оборудования, производимых на территории Евразийского экономического союза, на сумму порядка Br840 млн для нужд субъектов хозяйствования различных форм собственности, в том числе в декабре 2021 года - более 500 единиц техники и оборудования на сумму Br130 млн", - говорится в сообщении.

Как отметили в Минпроме, механизмы лизинга, которые предоставляет ОАО "Промагролизинг", способствуют обновлению производственных мощностей, снижению издержек, а значит - наращиванию производства и совокупного спроса, что само по себе значимо для экономического роста как отдельных предприятий, так и страны в целом.

ОАО "Промагролизинг" - первая в Беларуси специализированная лизинговая компания, созданная в 2001 году для реализации проектов по переоснащению предприятий современной техникой и оборудованием.-0-