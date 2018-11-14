14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Промкооперация, снятие ограничений, беспрепятственные поставки продовольствия остаются для Беларуси ключевыми вопросами в отношениях с Россией. Об этом сегодня на заседании Группы высокого уровня Совета Министров Союзного государства заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Повестку сегодняшнего заседания группы Игорь Петришенко назвал обширной и полновесной. Она органично отражает всю работу, проводимую в последнее время сторонами по линии Союзного государства и двусторонних отношений. Кроме этого, она максимально корреспондируется с повесткой предстоящего заседания союзного Совмина и содержит вопросы, выносимые на ВГС.

"Для белорусской стороны ключевыми вопросами были и остаются развитие промышленной кооперации, снятие и отмена ограничительных мер, обеспечение беспрепятственных поставок белорусского продовольствия в Россию", - подчеркнул вице-премьер. Он добавил, что считает крайне важным перевести все поручения и решения глав государств и правительств по этим вопросам в практическую плоскость.

Отдельное внимание, по мнению Игоря Петришенко, следует уделить вопросу реализации союзных программ. "Здесь есть как старые проблемы - длительность процедур согласования, задержка реализации, нарушение сроков отчетности, так и новые, - отметил он. - Уже в 2020 году мы можем столкнуться с нехваткой финансовых ресурсов под реализацию программ. В этой связи хотел бы подчеркнуть важность не упустить по конъюнктурным причинам те действительно важные проекты и программы, которые могут принести осязаемую помощь нашим людям".

Игорь Петришенко выразил уверенность, что группе, которая собралась сегодня в новом составе, удастся не только сохранить преемственность, но и выйти на новый, еще более высокий уровень двустороннего сотрудничества. Он отметил, что в ее состав включены послы Беларуси и России. По долгу службы эти люди обладают полноценной и выверенной информацией по широкому кругу вопросов, погружены во всю проблематику двустороннего сотрудничества, комплексно и полноценно владеют информацией на местах.

В свою очередь первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов обратил внимание, что в целом повестка заседания направлена на развитие союзной интеграции, снятие существующих ограничений. Собравшись в узком составе, группа договорилась проанализировать предыдущие решения, которые принимались на различных уровнях, в том числе союзным правительством, содействовать выполнению достигнутых договоренностей.-0-

Фото Максима Гучека