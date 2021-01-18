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Экономика
18 января 2021, 22:03

Промкооперация, устранение барьеров, цифровизация - Казахстан объявил приоритеты председательства в ЕАЭС

Фото из архива
Фото из архива

18 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился с посланием к главам государств - членов Евразийского экономического союза, обозначив приоритеты председательства казахстанской стороны в ЕАЭС. Текст обращения распространила сегодня пресс-служба Евразийской экономической комиссии, сообщает БЕЛТА.

С 1 января 2021 года Казахстан принял у Беларуси председательство в органах Евразийского экономического союза. "По итогам первых пяти лет функционирования нашего объединения можно с уверенностью констатировать, что Евразийский экономический союз состоялся в качестве успешного и привлекательного интеграционного проекта, - констатировал президент Казахстана. - Вместе с тем мир сегодня находится в состоянии турбулентности. Сохраняющаяся нестабильность мировой экономики и финансовых рынков усугубляется негативным влиянием пандемии коронавируса. Она обнажила многочисленные проблемы в международных отношениях, привела к переосмыслению устоявшихся моделей, принципов и инструментов экономического взаимодействия".

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что в таких условиях страны союза должны ориентироваться на долгосрочные приоритеты: сохранение устойчивости экономических и социальных систем, повышение благосостояния граждан и обеспечение прогресса ЕАЭС и его государств-членов. По его мнению, эффективная и полноценная реализация стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, безусловно, будет способствовать достижению данных целей.

В год председательствования Казахстан предложил уделить особое внимание следующим вопросам. "Во-первых, следует придать новый импульс промышленной кооперации, - заявил президент Казахстана. - Для достижения данной цели потребуется создание совместных предприятий в промышленности, агропромышленном секторе и в сфере услуг".

Вторым приоритетом в обращении названо устранение сохраняющихся барьеров во взаимной торговле между странами "пятерки". "В-третьих, важно всесторонне и полноценно задействовать потенциал трансграничных транспортных артерий и логистических хабов, - убежден Касым-Жомарт Токаев. - Эффективное сотрудничество в этой сфере сыграет решающую роль в расширении торгово-экономических связей и установления доверия на всем евразийском континенте". В этих целях предложено активизировать работу по развитию взаимовыгодных совместных проектов, обеспечивающих увязку евразийского интеграционного объединения с инициативой "Один пояс, один путь". "Евразийский транзитный маршрут должен стать максимально привлекательным и конкурентоспособным для международной торговли по торгово-транспортной оси Европа - Азия", - полагает глава Казахстана.

Еще одним приоритетом названа всеобъемлющая цифровизация, которая должна стать движущей силой развития экономик стран ЕАЭС. "Важно придать качественное ускорение внедрению цифровых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, сфере транспорта, - указывается в обращении. - В первоочередном порядке применение современных IT-решений следует расширить в таможенном регулировании, налоговом администрировании, ветеринарном надзоре и других отраслях, напрямую влияющих на свободу перемещения товаров и услуг".

"В-пятых, требуется последовательно расширять выход на внешние рынки, активнее развивать торгово-экономические отношения с третьими странами и интеграционными объединениями, - говорится в обращении. - В этой связи полагаем важным активизировать и систематизировать работу по установлению диалога в формате "ЕАЭС - EC". Сотрудничество с Европейской комиссией и иными органами Евросоюза должно быть равноправным, взаимовыгодным и прагматичным. Аналогичный системный диалог следует выстроить и с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (ACEAH). Предстоит разработать эффективную стратегию взаимодействия с новым торговым объединением - Всеобъемлющим региональным экономическим партнерством (RCEP), на долю которого приходится треть мировой торговли".

"Республика Казахстан в период председательства в ЕАЭС намерена активно продвигать обозначенную повестку и рассчитывает на конструктивную поддержку со стороны партнеров. Уверены, что достижение намеченных целей придаст мощный импульс экономическому развитию каждого государства и укрепит потенциал ЕАЭС", - заключил Касым-Жомарт Токаев.-0-

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