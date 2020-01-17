Промпроизводство в Беларуси в 2019 году увеличилось на 1%

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в 2019 году в текущих ценах составил Br113,5 млрд, или в сопоставимых ценах 101% к 2018 году. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Производство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 0,4%, в обрабатывающей - на 1,3%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 2,3%.

По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" показатель снизился на 0,9%.

Как сообщалось, объем промпроизводства в Беларуси в 2018 году увеличился на 5,7% до Br110,1 млрд.-0-