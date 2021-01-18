Промпроизводство в Беларуси в 2020 году снизилось на 0,7%

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в 2020 году в текущих ценах составил Br116,5 млрд, или в сопоставимых ценах 99,3% к уровню 2019 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 2,2%, в обрабатывающей - на 0,2%. По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" оно снизилось на 3,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 0,2%.

Индекс промышленного производства в декабре 2020 года по сравнению с ноябрем составил 101,7%.

Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень 2019 года в производстве изделий из дерева и бумаги, в полиграфической деятельности на 14,7%, в производстве основных фармацевтических продуктов и препаратов - на 10,1%, транспортных средств и оборудования - на 5%, продуктов питания, напитков и табачных изделий - на 2,7%.-0-