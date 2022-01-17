Промпроизводство в Беларуси в 2021 году выросло на 6,5%

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в 2021 году составил Br154,4 млрд, или в сопоставимых ценах 106,5% к уровню 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Производство в горнодобывающей промышленности выросло на 2,8%, в обрабатывающей - на 5,9%.

По видам экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" производство выросло на 12,6%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 2,7%.-0-