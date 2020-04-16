Промпроизводство в Беларуси в I квартале снизилось на 2,7%

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в I квартале 2020 года в текущих ценах составил Br26,7 млрд, или в сопоставимых ценах 97,3% к уровню аналогичного периода 2019 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 1,8%, обрабатывающей - на 2,1%. В водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений оно увеличилось на 1,9%.

По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" показатель снизился на 5,8%.-0-