Промпроизводство в Беларуси в I квартале увеличилось на 0,9%

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе-марте в текущих ценах составил Br27,7 млрд, или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню I квартала 2018 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Промышленное производство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 1,7%, в обрабатывающей промышленности - на 1,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - сократилось на 4%.-0-