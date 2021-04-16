Промпроизводство в Беларуси в I квартале выросло на 9,2%

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16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в первом квартале в текущих ценах составил Br33,8 млрд, или в сопоставимых ценах 109,2% к аналогичному периоду 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 1,7%, в обрабатывающей выросло на 9%.
По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" производство выросло на 13,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений снизилось на 0,6%.-0-