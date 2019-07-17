Промпроизводство в Беларуси в I полугодии увеличилось на 0,1%

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе-июне в текущих ценах составил Br55,6 млрд, или в сопоставимых ценах 100,1% к уровню аналогичного периода 2018 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.
Промышленное производство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 1,1%, в обрабатывающей промышленности - на 0,2%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 1,2%. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом показатель уменьшился на 1,4%.-0-
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