Промпроизводство в Беларуси в январе-апреле снизилось на 3,8%

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе - апреле 2020 года в текущих ценах составил Br35,2 млрд, или в сопоставимых ценах 96,2% к уровню аналогичного периода 2019-го. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 2,2%, в обрабатывающей - на 4%. В водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений оно увеличилось на 1,5%.

По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" показатель снизился на 3,7%.-0-