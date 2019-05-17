Промпроизводство в Беларуси в январе-апреле увеличилось на 1,2%

17 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе-апреле в текущих ценах составил Br37,1 млрд, или в сопоставимых ценах 101,2% к уровню аналогичного периода 2018 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Промышленное производство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 3,3%, в обрабатывающей промышленности - на 1,8%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 1,4%. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом показатель уменьшился на 2%.-0-