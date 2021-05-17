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17 мая 2021, 16:27

Промпроизводство в Беларуси в январе-апреле выросло на 11%

Фото из архива
Фото из архива

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе-апреле в текущих ценах составил Br46,3 млрд, или в сопоставимых ценах - 111% к аналогичному периоду 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 0,5%, в обрабатывающей - выросло на 11,3%.

По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" производство выросло на 12,7%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - увеличилось на 1,4%.-0-

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