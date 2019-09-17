Промпроизводство в Беларуси в январе-августе увеличилось на 0,7%

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17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе-августе в текущих ценах составил Br74,8 млрд, или в сопоставимых ценах 100,7% к показателю за аналогичный период 2018 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.
Производство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 0,8%, в обрабатывающей - на 0,9%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 1,3%. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом показатель уменьшился на 0,7%.-0-