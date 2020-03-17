Промпроизводство в Беларуси в январе-феврале снизилось на 3,3%

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе-феврале 2020 года в текущих ценах составил Br17,2 млрд, или в сопоставимых ценах 96,7% к уровню аналогичного периода 2019 года. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 2,9%, обрабатывающей - на 2,5%. В водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений оно увеличилось на 1,7%.

По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" показатель снизился на 6,8%.-0-