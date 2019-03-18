Промпроизводство в Беларуси в январе-феврале увеличилось на 0,9%

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе-феврале в текущих ценах составил Br17,8 млрд, или в сопоставимых ценах 100,9% к уровню января-февраля 2018-го. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Промышленное производство в горнодобывающей промышленности увеличилось на 3,1%, в обрабатывающей промышленности - на 1,1%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений - на 1,1%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - сократилось на 0,2%.-0-