Промпроизводство в Беларуси в январе-феврале выросло на 8,3%

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе - феврале в текущих ценах составил Br21,4 млрд, или в сопоставимых ценах 108,3% к аналогичному периоду 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 1,6%, в обрабатывающей выросло на 7,5%.

По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" производство выросло на 15,9%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений снизилось на 1%.-0-