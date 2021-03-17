Промпроизводство в Беларуси в январе-феврале выросло на 8,3%

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 17 марта 2021
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
17:57 В Минске легковушка врезалась в троллейбус - пострадали два пассажира Происшествия
17:56 Экспорт белорусской сельхозпродукции в Азербайджан в 2020 году вырос на 10,7% Экономика
17:55 Комиссия при Экономсовете СНГ рассмотрела меры по минимизации последствий пандемии Экономика
17:52 Беларусь и Япония договариваются о расширении взаимодействия между учебными заведениями Общество
17:45 Швея, врач, штукатур, продавец - Минтруда назвало топ востребованных профессий по отраслям Общество
17:43 РЕПОРТАЖ: Как в Витебске детей обучают традиционному рукоделию в современной интерпретации Культура
17:41 Союзным парламентариям доложат о работе по отмене роуминга между Беларусью и Россией Общество
17:35 Представитель Беларуси в ООН: выходом из сложившейся в стране ситуации могут стать поправки в Конституцию Общество
17:26 Руммо: при корректировке Конституции будем исходить из внутренних реалий и интересов страны Общество
17:25 Жилищные условия, трудоустройство и пенсии - Мартынюк провел прием граждан в Круглом Регионы
17:21 Амбразевич: позиция ЕС касательно ситуации в Беларуси сегодня совсем неубедительна Политика
17:11 МАЗ представил новый автокран на строительной выставке BUDEXPO-2021 Экономика
16:59 Авиакомпания AirBaltic возобновляет полеты по маршруту Минск - Рига с 28 марта Общество
16:51 Покупка билетов на поезда с нумерованными местами через интернет будет недоступна днем 23 марта Общество
16:45 Зась: миграционная ситуация в целом в государствах ОДКБ стабильная и контролируемая Общество
16:40 Беларусь и Узбекистан объявили конкурс совместных научно-технических проектов на 2021-2023 годы Общество
16:39 В Бобруйске мужчина похитил крупную партию удобрений на предприятии Происшествия
16:33 Ученые представили новое доказательство высокого интеллекта кашалотов Калейдоскоп
16:30 Законодательство стран ОДКБ по борьбе с торговлей людьми соответствует международным стандартам - МОМ Общество
16:30 Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-феврале сократились на 5,5% Экономика
16:27 Субботин: Беларусь идет своей дорогой, ставя в основу интересы народа Регионы
16:24 Житель Дрогичинского района утонул в мелиоративном канале Происшествия
16:24 Розничный товарооборот в Беларуси в январе-феврале снизился на 3,6% Экономика
16:22 Маркевич проведет прямую телефонную линию 20 марта Культура
16:21 Промпроизводство в Беларуси в январе-феврале выросло на 8,3% Экономика
16:20 Владислав Третьяк вышел из состава Совета Международной федерации хоккея Спорт
16:13 ВВП Беларуси в январе-феврале вырос на 0,8% Экономика
16:09 В Лунинце осудили приятелей-наркоманов Происшествия
16:07 Богуш: направления программ для подготовки учащихся детского технопарка будут расширяться Общество
16:02 Виктор Лукашенко обсудил с руководством спортивной отрасли России подготовку к Олимпиаде Спорт
Все новости
Все новости
Экономика
17 марта 2021, 16:21

Промпроизводство в Беларуси в январе-феврале выросло на 8,3%

Фото из архива
Фото из архива

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе - феврале в текущих ценах составил Br21,4 млрд, или в сопоставимых ценах 108,3% к аналогичному периоду 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 1,6%, в обрабатывающей выросло на 7,5%.

По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" производство выросло на 15,9%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений снизилось на 1%.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь производство промышленность статистика
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Экономика
Экспорт белорусской сельхозпродукции в Азербайджан в 2020 году вырос на 10,7%
Фото из архива Комиссия при Экономсовете СНГ рассмотрела меры по минимизации последствий пандемии
Фото maz.by МАЗ представил новый автокран на строительной выставке BUDEXPO-2021
Фото из архива Грузоперевозки транспортных предприятий Беларуси в январе-феврале сократились на 5,5%
Фото из архива Розничный товарооборот в Беларуси в январе-феврале снизился на 3,6%
Фото из архива ВВП Беларуси в январе-феврале вырос на 0,8%
Главное
Во время совещания Решения на стыке двух миров - на совещании у Лукашенко обсудили IT и финансы
Головченко: государство продолжит поддерживать все формы развития и обучения талантливой молодежи
Кочанова провела личный прием в Совете Республики
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1124 пациента с COVID-19, выписаны 1305
Топ-новости
Субботин: Беларусь идет своей дорогой, ставя в основу интересы народа
Руммо: при корректировке Конституции будем исходить из внутренних реалий и интересов страны
Андрейченко: нужно дать возможность молодежи активно включиться в работу по реализации решений ВНС
Амбразевич: позиция ЕС касательно ситуации в Беларуси сегодня совсем неубедительна
Швея, врач, штукатур, продавец - Минтруда назвало топ востребованных профессий по отраслям
Беларусбанк констатирует востребованность ипотечного кредитования
Зась: миграционная ситуация в целом в государствах ОДКБ стабильная и контролируемая
Минэнерго: в соглашение с Россией по поставкам газа планируется внести технические изменения
РЕПОРТАЖ: Как в Витебске детей обучают традиционному рукоделию в современной интерпретации
Президенты ЕАЭС встретятся в мае в Нур-Султане, премьер-министры - в апреле в Казани
ФОТОФАКТ: Акция по наведению порядка у памятных знаков сожженных деревень прошла в Витебском районе
ВВП Беларуси в январе-феврале вырос на 0,8%
Органы прокуратуры напоминают об ответственности за противоправные действия
Виктор Лукашенко обсудил с руководством спортивной отрасли России подготовку к Олимпиаде
Морозова и Саснович вышли в 1/4 финала парного разряда теннисного турнира в Санкт-Петербурге
Реклама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2021гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.