Промпроизводство в Беларуси в январе-июле снизилось на 2,5%

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе - июле 2020 года в текущих ценах составил Br62,6 млрд, или в сопоставимых ценах 97,5% к уровню аналогичного периода 2019-го. Об этом БЕЛТА сообщили в Национальном статистическом комитете.

Производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 1,9%, в обрабатывающей - на 2,6%. По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" оно снизилось на 3,3%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений производство увеличилось на 0,9%.

Индекс промышленного производства в июле 2020 года по сравнению с июнем 2019-го составил 101,1%, с июнем 2020-го - 102,2%.

Объем промышленного производства в сопоставимых ценах превысил уровень января - июля предыдущего года в производстве основных фармацевтических продуктов и препаратов на 13,8%, изделий из дерева и бумаги; полиграфической деятельности - на 13,3%, продуктов питания, напитков и табачных изделий - на 4,6%, транспортных средств и оборудования - на 2,2%.-0-