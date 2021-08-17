Промпроизводство в Беларуси в январе-июле выросло на 9,3%

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17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Объем промышленного производства в Беларуси в январе - июле в текущих ценах составил Br84,1 млрд, или в сопоставимых ценах 109,3% к аналогичному периоду 2020 года, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.Производство в горнодобывающей промышленности возросло на 0,7%, в обрабатывающей - на 9,3%.По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" производство выросло на 12,5%, в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений увеличилось на 1,9%.-0-